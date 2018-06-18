Путин назначил Силуанова представителем России в Совете ЕЭК

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова представителем РФ в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вместо председателя ВЭБа Игоря Шувалова, следует из опубликованного на сайте правовой информации указа главы государства.
"Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова представителем Российской Федерации в Совете Евразийской экономической комиссии", — говорится в документе.