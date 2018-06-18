Глава Югры оценила программу "Сотрудничество"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назвала программу "Сотрудничество", действие которой руководители Югры, Тюменской области и Ямала продлили до 2025 года, основой для важных проектов в регионе, сообщили РИА Новости в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В понедельник в Тюмени Наталья Комарова, а также врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор подписали договор между органами власти трех регионов. Соглашение предусматривает продление сроков действия целевой программы "Сотрудничество" до конца 2025 года. Программа реализуется с 2004 года, она подразумевает совместное участие субъектов в финансировании и реализации проектов.

"Данный договор – это некий каркас, подтверждение надежных базовых возможностей для того, чтобы реализовывать социальные проекты в интересах жителей региона. Очень важно, чтобы наши договоренности, инструменты и механизмы, которые используются для реализации условий договора, были максимально работоспособны", — приводят в департаменте слова Комаровой, сказанные после подписания соглашения.

Позже в беседе с журналистами она выделила ряд проектов, которые в текущем году реализуются в рамках указанной программы на территории автономного округа.

"Я бы упомянула о вводе в эксплуатацию в этом году речпорта в Березово, о завершении реконструкции автодороги Сургут — Лянтор. Не могу не отметить, учитывая актуальность проблемы, что больше трех миллиардов рублей мы планируем направить на социальные выплаты для обеспечения жильем молодых семей, коренных малочисленных народов Севера, многодетных семей и для переселения из балочных массивов", — добавила губернатор Югры.

Как пояснили в окружном департаменте общественных и внешних связей, указанный объем финансирования позволит предоставить социальные выплаты ориентировочно 954 многодетным семьям, ликвидировать более 400 жилых вагончиков, а также обеспечить субсидиями 918 молодых семей и 35 семей из числа коренных малочисленных народов Севера.

В ведомстве также уточнили, что в 2017 году в Югре в рамках программы "Сотрудничество" были введены в эксплуатацию четыре объекта, в том числе участковая больница в Белоярском районе и школа-детский сад в Ханты-Мансийске. Субсидии на улучшение жилищных условий в автономном округе за счет средств программы получили более 1300 семей.