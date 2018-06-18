Эксперты отметили ажиотажный спрос на авиабилеты в города ЧМ-2018

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Специалисты интернет-сервисов по организации путешествий проанализировали динамику запросов на авиабилеты с ноября 2017 по настоящее время и выяснили, что ажиотажный спрос на авиаперелеты в города проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 продолжает расти и после начала мундиаля.

Эксперты международного туристического метапоиска momondo.ru сообщили РИА Новости, что количество запросов на прошлой неделе оказалось почти в 3 раза выше, чем, например, в феврале, когда футбольные фанаты начали активно интересоваться перелетами в Россию. А если сравнивать с показателями на 13 мая, то к 12 июня число запросов, совершаемых за день, выросло больше чем в два раза. В целом, в период с 6 по 12 июня на сайте было совершено рекордное количество запросов за последние два с половиной месяца.

Представитель компании Ирина Рябовол отметила, что пик поисков на авиабилеты пришелся на середину марта. "Ближе к концу месяца интерес стабилизировался и держался примерно на одном уровне вплоть до июня. А за неделю до открытия чемпионата мы вновь зафиксировали всплеск активности на сайте, связанный с запросами на перелеты в нашу страну. Примечательно, что приостанавливался рост спроса регулярно по субботам", — прокомментировала ситуацию она.

При этом аналитики компании Aviasales утверждают, что цены на авиабилеты в дни матчей растут каждый день, и если цена на перелет бизнес-классом почти обычная, то стоимость билетов в экономе удивляет.

По их данным, путешествие из Магадана в Сочи в одну сторону обошлось семье из двух человек в 190 тысяч рублей. Другая пара из Магадана прилетела в Москву на первый матч ЧМ между Россией и Саудовской Аравией за 186 тысяч рублей. Также на первый матч пришелся другой дорогой перелет — компания из 4 человек из Сургута купила билеты за 180 тысяч рублей в одну сторону. При этом в обычные дни билеты на эти направления найдутся в 10 раз дешевле.

"Рекорд одиночного бронирования поставил путешественник из Петербурга, который полетит в Калининград на матч Англия — Бельгия за 183 тысячи рублей. Следом идет снова Петербург — семья из 4 человек собирается на плей-офф в Сочи за 169 тысяч рублей. Так, эти петербуржцы заплатили в 6 раз больше, чем стоят эти же билеты в другие летние даты", — рассказали эксперты и обобщили, что в целом они фиксируют рост продаж в даты ЧМ-2018 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо спроса на авиарейсы из разных стран, продолжает расти интерес и к свободным номерам в отелях городов-хозяев чемпионата мира по футболу. Согласно данным momondo.ru, спрос в Москву, Нижний Новгород и Саранск вырос двукратно по сравнению с началом года, в Ростов-на-Дону – почти трехкратно. В Казани и Волгограде число поисков вариантов проживания увеличилось на 90%, а в Санкт-Петербурге и Калининграде – на 47% и 20% соответственно. Спрос на гостиницы Самары тем временем практически не изменился.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.