Москва призвала Токио инвестировать в крупные проекты в России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия призывает Японию инвестировать в крупные проекты в России, такие как "Арктик СПГ", "Балтик СПГ", чтобы придать импульс двустороннему экономическому сотрудничеству, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы, в свою очередь, хотели бы, чтобы у нас осуществлялись не только отдельные, точечные проекты, которые есть и осуществляются, но мы, собственно, рассчитываем и призываем японскую сторону к участию в реальных стратегических, масштабных инвестиционных проектах, таких, как "Арктик СПГ", третья очередь "Сахалин-2", "Балтик СПГ". Мы давно говорим об энергомосте Россия-Япония, говорим о возможности организации железнодорожного сообщения или прокладке трубопровода между Сахалином и Хоккайдо", — заявил Моргулов, выступая перед сенаторами в Совете Федерации.

По его словам, в торгово-экономическом сотрудничестве РФ и Японии остаются сложности, "большого прогресса мы не наблюдаем, но мы надеемся, что контакты и результаты майского саммита (лидеров двух стран), безусловно, дадут необходимые толчки".

Замминистра напомнил, что в рамках совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на южных Курильских островах запланирован визит делегации японских бизнесменов в этот регион. При этом Моргулов добавил, что Москва рассчитывает также организовать ответный визит в Японию российских бизнесменов, которые намерены участвовать в этих проектах, для установления контактов с японскими коллегами.