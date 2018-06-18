В "Единой России" одобрили годовой отчет Центробанка

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президиум фракции "Единая Россия" одобрил годовой отчёт Центрального банка, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.

Ожидается, что председатель регулятора Эльвира Набиуллина выступит с годовым отчетом перед Госдумой на пленарном заседании во вторник.

"Годовой отчёт одобрили", — сказал Неверов по итогам встречи фракции с Набиуллиной в понедельник.

Неверов сообщил, что в ходе встрече Набиуллина развёрнуто ответила на все вопросы депутатов. Всего ей было задано более 50 вопросов, сообщил глава фракции.

"Сегодня на президиуме фракции мы обсудили вместе с Эльвирой Сахипзадовной отчет Центрального банка о работе в 2017 году, который завтра состоится на пленарном заседании Думы. Депутаты нашей фракции, которые работают в профильном комитете по финансовым рынкам, работали над проектом постановления палаты по отчету", — отметил Неверов.

Одной из тем, которые затрагивались на встрече, он назвал функционирование национальной платежной системы.

"И сейчас, конечно же, один из приоритетных вопросов – создание условий для расширения использования национальных валют в двусторонних расчетах и организация взаимодействия национальных платежных систем", — подчеркнул единоросс.

В июле этого года все бюджетные выплаты будут производиться по национальной платежной системе, отметил он.

"В свое время наша фракция совместно с руководством Центробанка проработала вопрос относительно того, чтобы все те, кто получает социальные платежи, получили карту "Мир" без дополнительной платы, чтобы переход на новую систему прошел для людей гладко и комфортно… И сейчас, конечно же, один из приоритетных вопросов – создание условий для использования национальной платежной системы в расчетах с другими странами. Поэтому крайне важно, что в 2017 году Центробанк уделял большое внимание сотрудничеству с глобальными международными организациями", — сказал глава фракции.

По его словам, на встрече также затрагивались вопросы цифровой экономики и криптовалюты, развитие информационных технологий.

"Опять же, важно уделять внимание пресечению несанкционированного перевода денежных средств со счетов граждан мошенниками. И на наш взгляд, очень важна популяризация портала Банка России "Финансовая культура", где в доступном виде изложена важная информация, которая позволяет обывателю повысить свою финансовую грамотность", — заключил парламентарий.