ВТБ запустил инвестиционное приложение на мобильных устройствах

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции", которое обеспечивает доступ клиентов к инвестиционным инструментам группы, сообщает пресс-служба банка.

"С помощью приложения клиенты могут совершать операции на фондовом, валютном и срочном рынках, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов", — говорится в сообщении.

Планируется, что в течение года для совершения сделок также будут доступны активы паевых инвестиционных фондов, доверительного управления и внебиржевые инструменты.

Защита приложения обеспечивается технологиями Touch ID, Face ID или Passcode, имеется онлайн-чат для решения технических вопросов.

"Запуск приложения предоставляет нам дополнительные возможности по улучшению качества обслуживания клиентов и расширения клиентской базы", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

По оценке банка, до конца 2018 года число пользователей составит порядка 100 тысяч человек, а ежедневный объем операций — до 3 миллиардов рублей.