На ремонт транспортного обхода Устюжны на Вологодчине выделят 32 млн рублей

ВОЛОГДА, 18 июн — РИА Новости, Виктория Смирнова. Порядка 32 миллионов рублей выделят власти из областного бюджета Вологодчины в текущем году на реконструкцию транспортного обхода города Устюжны, соединяющего вологодское, новгородское и тверское транспортные направления, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

По его словам, реконструкция дороги не проводилась с 1999 года. В результате асфальтовое покрытие износилось и дорога перешла в разряд грунтовых.

"Департамент дорожного хозяйства и транспорта приступил к разработке проектно-сметной документации на ремонт обхода и центральной транзитной магистрали. Цена вопроса — 32 миллиона рублей. Средства выделят из областного бюджета. Первый участок должен быть отремонтирован уже в этом году. Если в результате конкурсных процедур получится экономия, а департамент дорожного хозяйства и транспорта на нее рассчитывает, то ремонт и второго участка также начнут в текущем году, завершат — в 2019 году", — сказал губернатор.

Кувшинников уточнил, что Устюжна соединяет три транспортных направления: из Вологды, Великого Новгорода и Твери. При этом объездная дорога есть только по новгородскому и тверскому направлениям. Транспорт, идущий из Вологды, проходит через центральную транзитную дорогу Устюжны, и пока технического решения строительства обхода нет.

В связи с этим глава региона поручил рассмотреть перспективу строительства нового объезда, соединяющего все три направления, связав трассу А-114 и трассу М-10, чтобы исключить заезд в Устюжну и вывести с улиц города транзитный транспорт.

"Это особенно актуально, так как три региона — Вологодская, Тверская и Новгородская области в 2019 году, в соответствии с утвержденным планом-графиком, передадут в министерство транспорта на включение региональных дорог, фактически соединяющих федеральные трассы, в федеральную собственность", — добавил Кувшинников.