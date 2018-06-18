В Оренбуржье построят два мусороперерабатывающих комплекса к 2028 году

ОРЕНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. К 2028 году в Оренбургской области планируется построить два крупных мусороперерабатывающих комплекса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Завод по выработке из органической части мусора вторичного топлива и полигон для размещения "хвостов" после сортировки появятся в Соль-Илецком городском округе и на востоке области. Неорганический остаток планируется использовать как вторичный строительный материал для строительства дорог, площадок и рекультивации свалок, а полученное вторичное топливо — в производственном цикле получения цемента и для выработки электроэнергии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на территории области действуют 11 полигонов ТКО.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем власти региона планируют обеспечить сбор твердых бытовых отходов и организовать раздельный сбор мусора на всей территории области.

"Важное условие системной работы, которая проводится в регионе по организации сбора и переработке мусора — ответственное отношение и активное участие жителей", — процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

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