Губернатор Севастополя прокомментировал санкции Евросоюза

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников уверен, что задачи развития экономики региона будут решены, несмотря на продолжение политики санкций со стороны ЕС.

Евросоюз в понедельник продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Санкции включают запрет на импорт и экспорт товаров, инвестиции в крымский регион, на туристические услуги.

"Мы уверены в том, что справимся с задачами развития экономики (Севастополя)", — сказал РИА Новости Овсянников, отвечая на вопрос, как продление санкций может сказаться на развитии города.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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