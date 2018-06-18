Комитет Госдумы поддержал упрощение процедуры внешних госзаймов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на упрощение процедуры государственных внешних заимствований.

Документ, внесенный депутатом Андреем Исаевым, подготовлен для оптимизации процесса финансирования дефицита федерального бюджета и погашения государственных долговых обязательств РФ. Депутат считает "излишней и избыточной" дополнительную процедуру ратификации международных договоров о внешних займах в зависимости от объема займа в случае включения займа в программу государственных внешних заимствований РФ.

Законопроект предполагает ратификацию договоров государственных внешних заимствований РФ только в отношении займов, которые не включены в программу государственных внешних заимствований. Не будут также подлежать ратификации договоры о предоставлении госгарантий РФ по внешним займам независимо от их размера, бенефициара и включения в программу госгарантий РФ в иностранной валюте.

Счетная палата РФ не поддерживает законопроект, поскольку предлагаемые изменения "снижают прозрачность федерального бюджета и затрудняют контроль за формированием внешнего государственного долга РФ". На это обратил внимание на заседании бюджетного комитета его председатель Андрей Макаров. "Все, что теперь будет заимствоваться на любую сумму будет отражаться в программе государственных займов, какая была сумма тех обязательств, которые мы принимаем на себя", — заверил депутата замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. При этом он согласился с необходимостью уточнения редакции законопроекта ко второму чтению.

Сейчас обязательна ратификация договоров о внешних займах РФ и о предоставлении по ним госгарантий, если эти займы не включены в программу государственных внешних заимствований или в программу госгарантий и если объем займа превышает 10 миллионов долларов, а гарантии — 50 миллионов долларов. Должны быть ратифицированы и договоры, приводящие к превышению верхнего предела государственного внешнего долга, утвержденного законом о бюджете.

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 20 июня.