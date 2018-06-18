Индия на встрече с ОПЕК будет добиваться "разумной цены" на сырую нефть

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн — РИА Новости. Индия на предстоящей в ближайшие дни встрече с делегатами от стран-членов ОПЕК в Вене намерена добиваться от организации установления "разумной цены" на сырую нефть, заявил в понедельник журналистам министр нефти и природного газа страны Дхармендра Прадхан.

"Страны-члены ОПЕК в скором времени встретятся в Вене. Индия также примет участие в этой встрече. Мы изложим нашу точку зрения (касательно цен на нефть — ред.). Мы будем добиваться разумной цены на сырую нефть от ОПЕК и позаботимся, чтобы цены оставались в рамках общей доступности", — сказал Прадхан в кулуарах открывшегося в Нью-Дели международного экономического саммита Growth Net.

Прадхан 20-21 июня намерен посетить австрийскую столицу, где примет участие в 7-м международном семинаре ОПЕК. В рамках предстоящей поездки у министра запланирована встреча с генеральным секретарем организации Мохаммадом Сануси Баркиндо, а также с министрами стран-членов картеля, которые примут участие в этом семинаре.

Как напомнили ранее в индийском правительстве, на сегодняшний день страна активно сотрудничает с ОПЕК, а восемь главных поставщиков сырой нефти в Индию являются странами, входящими в состав этой организации.

Состояние экономики Индии, которая импортирует порядка 80% от общего объема потребляемого топлива, в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Как сообщил ранее Прадхан, сейчас правительство Индии разрабатывает комплексную долгосрочную стратегию, которая позволит стране преодолеть эту зависимость.