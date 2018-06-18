МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере намерение президента Украины Петра Порошенко создать группу для противодействия строительству "Северного потока – 2".
"Но это все равно, что на скачках предложить вместо молодого породистого скакуна престарелого ослика", — написал Пушков.
По мнению сенатора, такое предложение лишено смысла. Он усомнился в том, что европейские партнеры Киева примут подобное предложение.
"Дураков нет", — резюмировал Пушков.
Руководство Украины также выражало опасения, что запуск газопровода нанесет значительный ущерб бюджету страны.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.