МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере намерение президента Украины Петра Порошенко создать группу для противодействия строительству "Северного потока – 2".

Ранее Порошенко заявил, что предложил Германии учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины при условии остановки "Северного потока — 2".

"Но это все равно, что на скачках предложить вместо молодого породистого скакуна престарелого ослика", — написал Пушков.

По мнению сенатора, такое предложение лишено смысла. Он усомнился в том, что европейские партнеры Киева примут подобное предложение.

"Дураков нет", — резюмировал Пушков.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что намерены остаться транзитером российского газа в Европу. В Киеве называют "Северный поток-2" политическим проектом, однако в Кремле неоднократно заявляли, что Москва относится к нему исключительно как к коммерческому.

Руководство Украины также выражало опасения, что запуск газопровода нанесет значительный ущерб бюджету страны.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.