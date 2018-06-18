СУЭК инвестирует в развитие производства на Кузбассе почти 21 млрд рублей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год подписали Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и Кемеровская область, сообщает пресс-служба СУЭК.

"В документе зафиксирован объем инвестиций, которые СУЭК и СГК в 2018 году осуществят в развитие производства на территории Кузбасса — это почти 20,87 миллиардов рублей. Традиционно особое внимание уделяется вопросам безопасности труда и промышленной безопасности — инвестиции компаний на эти цели превысят 3,305 миллиарда рублей. А на реализацию экологических проектов компании выделяют порядка 1 миллиарда рублей", — говорится в пресс —релизе.

В пресс- службе отметили, что традиционно важное место в соглашении отводится социальному направлению. На реализацию совместных с регионом социально значимых мероприятий СУЭК и СГК направят более 140 миллионов рублей. Среди наиболее важных совместных мероприятий — финансирование программ дополнительного образования детей технической направленности; отдых и оздоровление детей и молодежи; развитие социального предпринимательства; поддержка спорта и культуры; финансирование объектов инфраструктуры в рамках реализации мастер-планов развития городов.

Дополнительно к этому СУЭК и СГК профинансируют программы, связанные с оздоровлением работников, их детей, пенсионеров, поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и семей погибших шахтеров — на сумму в 371 миллион рублей.

"Динамика инвестиций в развитие производства и социальное развитие не снижает темпов. Наше сотрудничество с администрацией Кемеровской области — показательный пример того, как власть и бизнес в результате совместной работы, конструктивного диалога, решают важные вопросы, вместе работают на благо региона и страны", — сказал на церемонии подписания соглашения генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.