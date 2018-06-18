На Ямале началась подготовка к формированию окружного бюджета на 2019 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Подготовка к формированию окружного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов началась в департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в понедельник правительство региона.

"В департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось совещание по вопросу формирования окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 2021 года, на котором, в том числе, намечены задачи дальнейшего совершенствования организации бюджетного процесса и межбюджетных отношений в регионе", — говорится в сообщении.

Самым значимым направлением, с точки зрения объемов планируемых финансовых средств, на протяжении уже многих лет остается социальная сфера, уточняет правительство.

"Бюджет автономного округа формируется и принимается только социально ориентированным. Социально значимые расходы в объеме бюджета традиционно превышают 80%. Мы считаем, что самым надежным, самым доходным и самым эффективным проектом на Ямале являются инвестиции в человека. Я уже говорила неоднократно, что, какие бы сложности с исполнением бюджета ни возникали в течение года, мы будем концентрировать финансовые ресурсы и направлять их, в первую очередь, на выполнение всех социальных обязательств", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента финансов Альбины Свинцовой.

Поэтому расходная часть бюджета на 2019 год и планируемый период до 2021 года сохранит социальную направленность. Как и в предыдущие годы, предполагается применять программный метод планирования распределения бюджетных ассигнований, будет продолжена реализация 27 утвержденных программ автономного округа, а бюджет развития и новые обязательства будут приниматься исключительно по результатам оценки их бюджетной и социальной эффективности.

Также на совещании рассмотрены подходы к планированию расходов по отраслям бюджетной сферы с учетом необходимости исполнения "майского" указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Проект закона автономного округа об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет внесен в законодательное собрание региона не позднее 1 ноября, сообщают власти.

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