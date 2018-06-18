Топилин сообщил, когда могут подготовить проект по самозанятым гражданам

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Правительство РФ может подготовить законопроект по самозанятым к осени, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Минтруд находится в постоянном контакте с коллегами из министерства экономики и Минфина на тему самозанятых, отметил Топилин в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, решить вопрос с самозанятыми — ключевая задача, потому что в настоящее время за 15 миллионов россиян не уплачиваются взносы.

"И это огромные недопоступления в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, огромные недопоступления в виде подоходного налога — огромный пласт, который нам надо каким-то образом постепенно выводить на свет, с помощью простых режимов", — подчеркнул он, добавив, что министерство не предполагает "каким-то образом жестко к этой теме относиться".

"Я думаю, что осенью определенные решения тоже будут приняты. Сейчас пока правительство не вносило этого законопроекта, но я думаю, что к осени такой проект будет подготовлен, — заметил Топилин.

При этом, отметил министр, надо учитывать, что существуют разные когорты самозанятых. К примеру, есть когорта таксистов, а есть помощники на дому и система отчетности у них разная. Однако все, кто находится в этом секторе самозанятых, должны понимать и участвовать в так называемых солидарных системах — солидарной системе здравоохранения, пенсионной системе. "Меры определенного понимания того, что они являются в зоне, как минимум, серой, нарушают закон, потому что не выплачиваются взносы, налоги, это тоже должно быть", — пояснил он.