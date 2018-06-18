Эксперт прокомментировал действия "Нафтогаза" по делу о споре с "Газпромом"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с RT дал оценку обжалованию "Нафтогазом" решения суда Швеции по спору с "Газпромом".

Суд Швеции в рамках рассмотрения апелляции "Газпрома" на минувшей неделе приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Таким образом, Киев лишился оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.

"Мотивы поведения "Нафтогаза" понятны, они хотят снятия решения о приостановке заключения арбитража. Учитывая, что суд принял его по правовым процедурам, шансы "Нафтогаза" очень невелики. Но по мере того, как будут проходить дальнейшие суды между компаниями, дело может кончиться тем, что апелляция "Газпрома" по поводу решения арбитража не будет удовлетворена и ему придётся заплатить те суммы, о которых шла речь", — отметил Митрахович.

Он добавил, что произойти это может нескоро, в настоящее время снимаются риски ареста активов "Газпрома" хотя бы в дочерних компаниях.

"Что касается перспектив, то года через полтора-два может выясниться, что надо заплатить. Но это не будет катастрофой: "Газпром" — крупная компания, у неё уже изначально заложено на выплаты 4,6 млрд долларов, и в случае необходимости деньги заплатят. Кстати, "Нафтогаз" ещё сам не заплатил ту часть, которую по решению Стокгольма он должен "Газпрому". Он это делать не торопится, хотя решение было принято в декабре 2017 года", — напомнил эксперт.