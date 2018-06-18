Власти Ленобласти простимулируют водителей перейти на газомоторное топливо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в областное законодательное собрание законопроект, по которому автовладельцы при переходе на газомоторное топливо получат 50-процентную льготу на уплату транспортного налога.
"Я направил в законодательное собрание законопроект, по которому юридические и физические лица, владельцы транспортных средств, при переоборудовании легковых и грузовых автомобилей, автобусов и тракторов с дизельного топлива и бензина на газомоторное топливо получат 50-процентную льготу на уплату транспортного налога. Так Ленинградская область будет стимулировать автовладельцев переходить на более экологичное и дешевое топливо", — сказал Дрозденко журналистам.
По его словам, для этого вместе с "Газпромом" власти планируют развивать сеть автозаправок, чтобы в каждом районе у владельцев транспортных средств была возможность выбрать газомоторное топливо.
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