Власти Ленобласти простимулируют водителей перейти на газомоторное топливо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в областное законодательное собрание законопроект, по которому автовладельцы при переходе на газомоторное топливо получат 50-процентную льготу на уплату транспортного налога.

"Я направил в законодательное собрание законопроект, по которому юридические и физические лица, владельцы транспортных средств, при переоборудовании легковых и грузовых автомобилей, автобусов и тракторов с дизельного топлива и бензина на газомоторное топливо получат 50-процентную льготу на уплату транспортного налога. Так Ленинградская область будет стимулировать автовладельцев переходить на более экологичное и дешевое топливо", — сказал Дрозденко журналистам.

По его словам, для этого вместе с "Газпромом" власти планируют развивать сеть автозаправок, чтобы в каждом районе у владельцев транспортных средств была возможность выбрать газомоторное топливо.

Губернатор отметил, что это позволит автовладельцам "серьезно экономить и внесет серьезный вклад в защиту окружающей среды". По его словам, из-за роста числа автомобилей экологическая ситуация в крупных городах и вдоль автотрасс ежегодно ухудшается, а газомоторное топливо — это вода и водород, не имеющие вредного воздействия на природу. "Даже электромобили, которые ездят на электричестве, полученном от электростанций, работающих на угле, опосредованно сильнее влияют на экологию. Поэтому за газомоторным топливом будущее, и Ленинградская область может стать одним из пилотных регионов, сделавших выбор в пользу экологичного топлива", — сказал Дрозденко.

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