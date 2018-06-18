МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. С 2020 года в России может появиться пошлина за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишет газета "Ведомости".

Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, сообщили изданию два федеральных чиновника.

Бюджету это добавит 25 миллиардов рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее, отмечает издание.

Сейчас граждане могут заказать без уплаты пошлин товаров на сумму до тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если их стоимость или вес окажется выше, придется заплатить пошлину в размере 30 процентов.

В ЕАЭС уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года до 500 евро, а с 2020-го — до 200. Минфин предлагал 500 евро уже с июля этого года, правительство идею пока не одобрило.

Как считает замруководителя ФТС Тимур Максимов, снизить порог до 200 евро — только часть решения, потому что большинство интернет-посылок — в пределах 30 евро.

По его мнению, главная задача — создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли.

Максимов предложил продавать все товары из интернет-магазинов для личного пользования как коммерческие, снизить таможенный платеж с 30 до 20% и ввести комбинированную ставку (например, не менее евро за килограмм), а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.

По его словам, обнулить порог и снизить пошлину ФТС надо только через год-полтора, чтобы бизнес, "Почта России" и ФТС успели подготовиться.

Порог нужно снижать постепенно, получать обратную связь после каждого шага от потребителей, "Почты России" и экспресс-перевозчиков, уверен директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, а говорить об обнулении — не ранее 2020 года, пишет газета.