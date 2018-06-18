В Токио произошло падение котировок на фоне сильного землетрясения

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Рынок ценных бумаг в Токио в понедельник утром отреагировал на новость о сильном землетрясении на западе Японии падением котировок акций, передает агентство Киодо.

По данным агентства, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи снизился на 189,07 пункта, или на 0,83% — до отметки 22662,68.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 19,06 пункта, или на 0,07% — до отметки 1769,98.

По данным агентства, инвесторы обеспокоены приостановкой производств в префектурах Осака, Киото и Хёго в связи с землетрясением с магнитудой 6,1 по шкале Рихтера.

По данным метеослужбы Японии, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов. Погибли, как минимум, три человека.