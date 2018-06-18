В Токио произошло падение котировок на фоне сильного землетрясения

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Рынок ценных бумаг в Токио в понедельник утром отреагировал на новость о сильном землетрясении на западе Японии падением котировок акций, передает агентство Киодо.
Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 19,06 пункта, или на 0,07% — до отметки 1769,98.
По данным агентства, инвесторы обеспокоены приостановкой производств в префектурах Осака, Киото и Хёго в связи с землетрясением с магнитудой 6,1 по шкале Рихтера.
По данным метеослужбы Японии, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов. Погибли, как минимум, три человека.