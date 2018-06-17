В Калининграде заработала система возврата НДС tax free

КАЛИНИНГРАД, 17 июн — РИА Новости. Система возврата НДС tax free заработала в магазинах Калининграда, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.
"Среди пилотных субъектов Калининградская область стала вторым по количеству торговых точек, получивших такую возможность. Больше наших восьми участников только в Москве, где в перечень правительственного постановления были включены десять магазинов. Конечно, мы рассчитываем, что в Калининграде пилот будет реализован успешно, и магазинов с tax free в нашем приграничном, активно развивающем международное сотрудничество регионе станет больше", — сказал региональный министр торговли Дмитрий Кусков.
Магазины tax free расположены в крупнейших торговых центрах Калининграда ("Мега Центр", "Эпицентр", "Плаза", "Мега Сити", "Кловер", "Европа") и в двух магазинах в торговом центре "Акрополь". Кроме того, вернуть НДС можно на автомобильном пункте пропуска Калининградской области "Мамоново" (Гжехотки) и в аэропорту "Храброво".
При оплате покупок иностранцу нужно заполнить специальную форму, которая затем отмечается на таможне при предъявлении покупок, чеков, паспорта и других документов и используется для получения компенсации. Tax free в России не могут воспользоваться граждане стран Евразийского экономического союза — Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.