В Калининграде заработала система возврата НДС tax free

КАЛИНИНГРАД, 17 июн — РИА Новости. Система возврата НДС tax free заработала в магазинах Калининграда, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

Согласно постановлению правительства России с апреля Калининградская область стала участником пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Tax free было решено внедрить во всех городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, а также в Московской области. Участниками программы в Калининграде стали восемь магазинов.

"Среди пилотных субъектов Калининградская область стала вторым по количеству торговых точек, получивших такую возможность. Больше наших восьми участников только в Москве, где в перечень правительственного постановления были включены десять магазинов. Конечно, мы рассчитываем, что в Калининграде пилот будет реализован успешно, и магазинов с tax free в нашем приграничном, активно развивающем международное сотрудничество регионе станет больше", — сказал региональный министр торговли Дмитрий Кусков.

Магазины tax free расположены в крупнейших торговых центрах Калининграда ("Мега Центр", "Эпицентр", "Плаза", "Мега Сити", "Кловер", "Европа") и в двух магазинах в торговом центре "Акрополь". Кроме того, вернуть НДС можно на автомобильном пункте пропуска Калининградской области "Мамоново" (Гжехотки) и в аэропорту "Храброво".

"В Налоговом кодексе предусмотрен список подакцизных товаров, по которым не получится вернуть НДС. Такое ограничение установлено в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий, легковых автомобилей, мотоциклов с определенной мощностью, моторных масел и автомобильного топлива", — добавил Кусков.

При оплате покупок иностранцу нужно заполнить специальную форму, которая затем отмечается на таможне при предъявлении покупок, чеков, паспорта и других документов и используется для получения компенсации. Tax free в России не могут воспользоваться граждане стран Евразийского экономического союза — Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.