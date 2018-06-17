"По примеру США": Ле Пен призвала ввести пошлины в отношении Германии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe1 предложила ввести пошлины на товары из Германии.

По мнению Ле Пен, экономическая политика президента США Дональда Трампа должна стать примером для Франции, чей дефицит внешнеторгового баланса с Германией составляет более 17 миллиардов евро.

В пятницу США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт товаров из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, нововведение затронет примерно десятую часть китайского экспорта. Предполагается, что сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии.

"США защищают интересы Соединенных Штатов, у них есть дефицит внешнеторгового баланса с Китаем в 350 миллиардов долларов, и Дональд Трамп намерен уменьшить его на 100 миллиардов долларов", — отметила Ле Пен.

Политик призвала французские власти к аналогичным мерам в отношении Германии. "Дефицит должен стать предметом обсуждения, так как Европейский союз неспособен найти решения, будь это Италия или Франция", — подчеркнула она.

Ле Пен также считает, что европейская зона свободной торговли в будущем должна смениться системой двусторонних договоренностей между государствами.

"Все великие державы решили защищать свои интересы. <…> Будущее — за двусторонними соглашениями, так как это позволит каждой стране не допустить роста безработицы и спада экономики", — резюмировала она.