"По примеру США": Ле Пен призвала ввести пошлины в отношении Германии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe1 предложила ввести пошлины на товары из Германии.
В пятницу США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт товаров из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, нововведение затронет примерно десятую часть китайского экспорта. Предполагается, что сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии.
"США защищают интересы Соединенных Штатов, у них есть дефицит внешнеторгового баланса с Китаем в 350 миллиардов долларов, и Дональд Трамп намерен уменьшить его на 100 миллиардов долларов", — отметила Ле Пен.
Ле Пен также считает, что европейская зона свободной торговли в будущем должна смениться системой двусторонних договоренностей между государствами.
"Все великие державы решили защищать свои интересы. <…> Будущее — за двусторонними соглашениями, так как это позволит каждой стране не допустить роста безработицы и спада экономики", — резюмировала она.