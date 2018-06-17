В Госдуме ответили на опасения Украины из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный прокомментировал заявление вице-спикера Верховной рады Украины Оксаны Сыроед о проекте "Северный поток — 2".

Ранее Сыроед заявила, что Россию от цивилизованного мира отделяет "пропасть" и назвала "Северный поток — 2" "оружием", которое Москва уже доставила в Берлин.

"Они опасаются потерять не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию", — отметил Завальный в беседе с телеканалом RT.

Депутат также добавил, что действия России и Евросоюза логичны и направлены на диверсификацию экспортных каналов. По его словам, на протяжении 25 лет работал только один маршрут поставок газа в Европу — через Украину. Его использование осложнялось долгами Киева по импорту голубого топлива. Как отметил Завальный, "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" призваны обеспечить безопасность и надежность поставок газа в ЕС.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG также предстоит получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны. В первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

