Индия повысит пошлины на американские товары

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн — РИА Новости. Индия повысит импортные пошлины на 30 товаров из США. Такое решение принято в ответ на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий, сообщает издание Indian Express.

Соответствующий список товаров Нью-Дели уже представил Всемирной торговой организации. На некоторые изделия из металлов, часть сельхозпродукции, ряд моделей мотоциклов и другие товары пошлины вырастут до 50 процентов. Как сообщает издание, в общей сложности Индия надеется получить от ответных экономических мер порядка 239 миллионов долларов.

Как заявил в интервью РИА Новости индийский министр торговли и промышленности Суреш Прабху, протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. По его мнению, такие односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли, а в особенности — деятельность ВТО, которая "обеспечивает справедливость и честность для всех своих членов".

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия (25 и 10 процентов соответственно) в марте. Некоторые государства при этом получили отсрочку — для стран ЕС, Мексики и Канады это решение вступило в силу с 1 июня.