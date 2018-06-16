Индия повысит пошлины на американские товары

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн — РИА Новости. Индия повысит импортные пошлины на 30 товаров из США. Такое решение принято в ответ на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий, сообщает издание Indian Express.
Как заявил в интервью РИА Новости индийский министр торговли и промышленности Суреш Прабху, протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. По его мнению, такие односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли, а в особенности — деятельность ВТО, которая "обеспечивает справедливость и честность для всех своих членов".
США ввели пошлины на импорт стали и алюминия (25 и 10 процентов соответственно) в марте. Некоторые государства при этом получили отсрочку — для стран ЕС, Мексики и Канады это решение вступило в силу с 1 июня.
India notified World Trade Organisation of its decision to suspend concessions to US on 30 products, after safeguard measures imposed by US on imports of certain articles. India clarified that suspension of concessions shall be equal to amount of trade affected by US’ measures. pic.twitter.com/SAyY6HWYsf— ANI (@ANI) 16 июня 2018 г.