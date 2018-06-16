Представители США и Китая встречались перед введением пошлин

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Высокопоставленные дипломаты США и Китая встречались в четверг перед введением китайских ответных пошлин на американский импорт, сообщается в пресс-релизе представителя госдепа США Хезер Науэрт.

Министерство финансов КНР в пятницу заявило, что Китай вводит пошлину в 25% на импорт 659 наименований товаров из США, в ответ на аналогичные действия американской стороны.

"Заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретился 14 июня с зампредседателя Всекитайского собрания народных представителей Ван Чжэнем в госдепартаменте", — заявила Науэрт.

По ее словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения, КНДР, торговлю и сотрудничество в борьбе с наркотиками.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США вводят ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год — таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. В распространенном заявлении американского президента говорится, что США введут дополнительные ввозные пошлины, если Китай ответит на уже введенные. Министерство коммерции Китая назвало действия США недальновидными, причиняющими ущерб обеим сторонам и пообещало незамедлительно принять симметричные по объему и интенсивности ответные меры.