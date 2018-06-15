Цена нефти падает на ожиданиях роста добычи в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают в среднем на 3% в пятницу вечером, так как инвесторы продолжают ожидать наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.05 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,36%, до 73,39 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,83%, до 65 долларов за баррель.

В четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки.

Теперь рынки будут следить за тем, удастся ли участникам сделки ОПЕК+ прийти к единому решению относительно наращивания нефтедобычи. Как отмечает глава отдела глобальной торговли RBC Хелима Крофт (Helima Croft), чьи слова приводит агентство Market Watch, "подавляющее большинство" участников сделки ОПЕК+ выступают против послабления ограничений на добычу. "Возможно, это предложение окажется настолько спорным, что Саудовская Аравия и Россия будут действовать самостоятельно", — считает Крофт.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. Следующая встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ состоится 23 июня, на которой квоты по сокращению добычи могут быть пересмотрены.

Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 15 июня, общее число буровых установок в США снизилось на 3 штуки, или на 0,2% — до 1059 штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 126 штук, или на 13,5%. Число нефтяных буровых установок за неделю выросло на одну штуку, или 0,1%, до 863 единиц, а газодобывающих — снизилось на четыре, или на 2%, до 194 единиц.