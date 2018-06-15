Из "Саратовских авиалиний" после прекращения полетов ушли 112 сотрудников

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпанию "Саратовские авиалинии" после прекращения полетов покинули 112 сотрудников, всего же к 1 сентября будут уволены свыше 700 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Компания прекратила полеты и объявила о массовых сокращениях. Ранее в пятницу в пресс-службе авиакомпании сообщили, что за период с 30 мая по 15 июня уволились 23 из 87 пилотов и 29 из 128 бортпроводников.

"Всего с момента аннулирования сертификата эксплуатанта уволилось 112 человек. Компанию покидают высококвалифицированные кадры с огромным профессиональным опытом и стажем. Общая сумма выплат уволившимся сотрудникам составила более 8,39 миллиона рублей. Всего до 1 сентября будет уволено более 700 человек", — сказала собеседница агентства.

Как сообщали в Минтрансе ранее в июне, акционер "Саратовских авиалиний" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием. Глава Росавиации Александр Нерадько 9 июня пояснил, что "Саратовским авиалиниям" для получения сертификата эксплуатанта необходимо обновить парк самолетов и изменить подходы к обеспечению безопасности.

"Саратовские авиалинии" 13 июня отозвали заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. В компании заявили, что акционер обещал обновить авиапарк до конца 2019 года, но со стороны Росавиации обещания по рассмотрению заявки выполнены не были.