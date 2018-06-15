Из "Саратовских авиалиний" после прекращения полетов ушли 112 сотрудников

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпанию "Саратовские авиалинии" после прекращения полетов покинули 112 сотрудников, всего же к 1 сентября будут уволены свыше 700 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика.
"Всего с момента аннулирования сертификата эксплуатанта уволилось 112 человек. Компанию покидают высококвалифицированные кадры с огромным профессиональным опытом и стажем. Общая сумма выплат уволившимся сотрудникам составила более 8,39 миллиона рублей. Всего до 1 сентября будет уволено более 700 человек", — сказала собеседница агентства.
"Саратовские авиалинии" 13 июня отозвали заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. В компании заявили, что акционер обещал обновить авиапарк до конца 2019 года, но со стороны Росавиации обещания по рассмотрению заявки выполнены не были.