Центробанк ожидает роста кредитования населения в этом году

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России повысил прогноз по росту кредитования населения в 2018 году до 13-18%, а в 2019-2020 годах понизил прогноз до 10-13%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

Согласно материалам, ЦБ ожидает роста кредитования населения в текущем году на 13-18% вместо ранее ожидавшихся 11-13%. В то же время регулятор ухудшил прогноз на 2019-2020 годы с 11-14% до 10-13%.

Отмечается, что в настоящий момент регулятор рассматривает текущий рост розничного кредитования как естественный и не исключает его небольшого ускорения в ближайшие кварталы.

"Банк России продолжил внимательно наблюдать в том числе за развитием сегмента потребительского кредитования, имеющего важное значение для оценки инфляционных и кредитных рисков. В настоящий момент Банк России рассматривает текущий рост розничного кредитования как естественный (соответствующий расширению базы платежеспособных заемщиков по мере роста экономической активности и снижения процентных ставок) и не исключает его небольшого ускорения в ближайшие кварталы", — говорится в документе.

Вместе с тем регулятор указывает, что, несмотря на рост этого сегмента, доля потребительского кредитования в портфелях банков и собственно изменении совокупной кредитной задолженности остается небольшой.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в апреле заявил, что регулятора начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц, особенно высокий рост необеспеченного потребительского кредитования. Тогда он отметил, что в настоящее время принимаются регулятивные меры по дестимулированию высокого роста необеспеченного потребительского кредитования.