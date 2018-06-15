В ГД внесли проекты о перерегистрации компаний из офшоров в спецрайонах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, поддерживаемых правительством РФ и касающихся возможности перерегистрации компаний из-за рубежа в специальных административных районах (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" определяет особенности создания, функционирования и упразднения САР на островах. Октябрьский и Русский, порядок осуществления административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника САР.

Законопроект "О международных компаниях" разработан в целях осуществления возможности присвоения российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью, публичных и непубличных акционерных обществ либо редомицилированным (переводимым из одной офшорной юрисдикции в другую) иностранным юрлицам особого статуса международной компании в специальных административных районах на островах Русский и Октябрьский.

Документ направлен на установление, в том числе, особенностей регулирования в части регистрации юридического лица, возможности перерегистрации иностранных компаний в международные, конфиденциальности части сведений о таких компаниях.

Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" приводится в соответствие с первыми двумя законопроектами. Вносимые в этот закон изменения регулируют вопросы, связанные с валютным регулированием и контролем в отношении резидентов специальных административных районов. Так, отдельный валютный режим устанавливается для компаний, редомицилированных в САР из иностранных юрисдикций. Это касается получения статуса нерезидента, возможности осуществлять некоторые виды валютных операций без использования банковских счетов в уполномоченных банках.

Изменения в Гражданский кодекс предусматривают возможность иностранной организации изменить свой личный закон (личным законом юрлица считается право страны, где оно учреждено. — Прим.ред.) посредством ее регистрации в качестве российского юрлица на территории РФ без возникновения отношений правопреемства между иностранной организацией и российским юридическим лицом (регистрация в порядке континуитета). Изменения, вносимые в Налоговый кодекс, касаются установления налогового режима международных холдинговых компаний.