Центробанк оценил влияние повышения разных налогов на инфляцию

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России оценил возможный эффект на инфляцию от повышения разных налогов: проинфляционный эффект был бы наибольшим от введения налога с продаж, а от повышения подоходного налога — наименьшим, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Кабмин РФ в четверг одобрил законопроект о повышении НДС до 20% с 18%. Кроме того, правительство предлагает закрепить действующий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30% на постоянной основе.

"Налоговые меры оценивались, и их эффективность оценивается не только с точки зрения проинфляционных мер, но в том числе и с точки зрения влияния в целом на экономику, на потребление и другие факторы. Поэтому сравнивая разные варианты нужно и смотреть на комплексный эффект. Конечно, у разных предложений разный проинфляционный эффект. Наиболее проинфляционный эффект был бы, если бы было принято решение введения налога с продаж. Что касается подоходного налога, это наименее проинфляционная мера", — сообщила Набиуллина.

"Но еще раз — это ограниченная оценка налоговых новаций. Их надо оценивать не только с точки зрения проинфляционного эффекта", — добавила глава ЦБ.