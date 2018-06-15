ТПСС отзывает жалобу в ФАС на конкурс по трамвайной линии в Петербурге

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Акционеры компании "Трамвайные пути Северной столицы" (ТПСС) приняли решение отозвать поданную в ФАС России жалобу в отношении итогов конкурса на строительство в Санкт-Петербурге трамвайной сети "станция метро "Купчино" — Шушары — Славянка", говорится в заявлении банка ВТБ, являющегося одним из акционеров ТПСС.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте ВТБ, такое решение принято "исходя из потребностей Санкт-Петербурга и его жителей, заинтересованных в скорейшем создании новой и современной транспортной инфраструктуры, а также личного обращения председателя правления Газпромбанка к президенту — председателю правления ВТБ".

"Как социально ответственный бизнес, заботящийся о развитии города, ВТБ понимает, что рассмотрение нашей жалобы в ФАС России привело бы к значительной задержке создания важного проекта, который позволит жителям районов Санкт-Петербурга получить быстрый, комфортабельный и экологически чистый транспорт. С этим связан отзыв нашей жалобы в ФАС России", — говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, в конкурсе принимали участие пять компаний, прошедших предквалификацию. В качестве критерия конкурса был установлен размер эксплуатационного платежа, выплачиваемого концедентом в пользу будущего победителя конкурса. Начальное значение данного платежа составляло 89 миллиардов рублей. Победителем конкурса был объявлен консорциум "Балтнедвижсервис" (специальная проектная компания "АБЗ-1" и Газпромбанка). Его предложение составило 58 миллиардов рублей, что на 17 миллиардов рублей меньше, чем предложение ТПСС. Однако, ТПСС не согласилась с итогами конкурса и подала соответствующую жалобу в ФАС, мотивировав ее нечеткостью формулировок конкурсной документации.

Планируемая протяженность трамвайных путей составляет около 21 километра. Движение по новой трамвайной ветке предполагается пустить в 2021 году.