МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России сохранил среднесрочный базовый прогноз по ценам на нефть: в 2019 году цена на нефть ожидается на уровне 55 долларов за баррель, в 2020 году — 50 долларов за баррель, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

Согласно документу, ЦБ в 2019 году ожидает цену на нефть в среднем на уровне 55 долларов за баррель, в 2020 году — 50 долларов за баррель.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее в пятницу сообщила, что Банк России повысил прогноз по ценам на нефть в 2018 году в среднем до 67 долларов за баррель с 61 доллара.