Шефчович рассчитывает в июле встретиться с Новаком, сообщил Чижов

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рассчитывает в начале июля провести встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Говоря о предстоящих 21 июня консультация РФ-ЕС на уровне политдиректоров, Чижов отметил, что в отношениях Москвы и Брюсселя возникают "новые сюжеты".

"Некоторые из них выходят за рамки политдиалога. У нас накопились вопросы по энергетике. Я только что прочитал, что заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович надеется на встречу с нашим министром Александром Новаком в начале июля. Посмотрим, насколько я понимаю, не так просто графики свести воедино как по времени, так и по месту", — заявил Чижов.

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