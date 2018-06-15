МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Гендиректор авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая прекратила полеты в конце мая, отозвал заявку в Росавиацию на получение нового сертификата эксплуатанта, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Как сообщали в Минтрансе ранее в июне, акционер "Саратовских авиалиний" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием.

"Тринадцатого июня генеральный директор АО "Саратовские авиалинии" отозвал своё заявление о намерении получить сертификат эксплуатанта", — сообщил представитель ведомства.