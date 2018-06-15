ЦБ повысил оптимистичный прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ЦБ РФ повысил оптимистичный прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы до 69 с 65 долларов за баррель, рисковый остался прежним, сообщила глава Банк

"В целом мы оптимистичны, и рисковый сценарий по ценам на нефть не пересматривали. (Оптимистичный — ред.) 69 (долларов за баррель — ред.). По ценам на нефть. По сути, взяли текущие цены, неизменные цены на нефть", — сказала Набиуллина.

Ранее в пятницу она сообщила, что ЦБ РФ повысил прогноз по ценам на нефть в 2018 году в среднем до 67 долларов за баррель с 61 доллара.