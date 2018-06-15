Участники ОПЕК+ в июне обсудят возможное перераспределение квот на добычу

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Участники ОПЕК+ на встрече в июне обсудят возможное перераспределение квот в рамках сделки, а также рамочные принципы дальнейшего регулярного и устойчивого взаимодействия между странами ОПЕК и не-ОПЕК, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В рамках встречи главы делегаций участников соглашения ОПЕК+ по добровольной корректировке объемов добычи нефти обсудят возможное перераспределение квот, а также рамочные принципы дальнейшего регулярного и устойчивого взаимодействия между странами ОПЕК и не-ОПЕК", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что министр энергетики РФ Александр Новак примет участие в четвертой министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня в Вене.

В четверг Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки.

В мае Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщили о возможном увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ со второго полугодия. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года.