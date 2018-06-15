Повышения ставки ЦБ по базовому сценарию не потребуется, считает Набиуллина

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Базовый сценарий ЦБ РФ состоит в том, что не потребуется повышения ключевой ставки в 2018 году, но это не исключено, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сценарий состоит в том, что не потребуется повышения ключевой ставки. Тем не менее, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков, мы, конечно, не исключаем этого, потому что наша основная цель — привести к стабилизации инфляции на уровне 4%", — сказала Набиуллина.

По ее словам, то, что регулятор не исключает повышения ставки, не означает, что существует большая вероятность такого развития событий. "Наш основной сценарий, и мы считаем наиболее вероятный сценарий — не повышение ставки, чуть медленное снижение ставки. То есть мы до сих пор видим потенциал перехода к нейтральной ставке, но уже чуть на более длинном горизонте, до конца следующего года", — указала глава ЦБ.

Набиуллина также напомнила, что Банк России всегда говорил о том, что в случае реализации проинфляционных рисков регулятор готов к изменению денежно-кредитной политики, чтобы не допустить значимого превышения инфляцией таргета в 4%.

"Такое сочетание каких-то сильных проинфляционных факторов — сейчас бессмысленно, мне кажется, их перечислять — может привести к тому, что мы это сделаем. Но мы сейчас, как базовый вариант, этого не видим", — указала председатель ЦБ РФ.