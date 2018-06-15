Вкладчикам "Русского национального банка" выплатят около 450 млн рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов

(АСВ) выплатит вкладчикам лишившегося лицензии ростовского "Русского национального банка" около 450 миллионов рублей, сообщает агентство в пятницу.

Банк России отозвал лицензию у банка с 6 июня в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, с учетом реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Согласно реестру обязательств ООО "Русский Национальный Банк" за выплатой страхового возмещения на сумму около 450 миллионов рублей могут обратиться порядка 660 вкладчиков, в том числе около 80 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 16 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Агентство будет выплачивать возмещения в двух регионах, в частности в Ростовской области могут обратиться около 600 вкладчиков с требованиями на 414 миллионов рублей. Выплаты начнутся 18 июня через Сбербанк.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 339-е место в банковской системе РФ.