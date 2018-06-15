Путин обсудил с членами Совбеза продление сделки ОПЕК+

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы продления сделки ОПЕК+, а также состоявшиеся в последние дни международные контакты главы российского государства с иностранными лидерами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания президент информировал участников о состоявшемся 9-10 июня саммите ШОС в Китае, а также о своих контактах с зарубежными лидерами на полях этого форума", — сказал Песков.

"Затронута также тема продолжения сделки ОПЕК+ в контексте состоявшихся в четверг контактов президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", — сообщил пресс-секретарь.

"Обсуждались также актуальные вопросы социально-экономического развития России", — добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.