Россия ввела усиленный контроль в отношении семи белорусских предприятий

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий, сообщает служба.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой… белорусскими предприятиями", — говорится в сообщении.

В список предприятий, в отношении которых был введен усиленный контроль, вошли ООО "Славинпродукт" из-за выявления бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков тетрациклиновой группы в говядине, ОАО "1-ая Минская птицефабрика" из-за выявления патогенных бактерий, в том числе сальмонелл, в мясе птицы, а также ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" и ООО "Экспоальфагрупп" из-за выявления антибиотиков тетрациклиновой группы в говядине.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении ООО "Несвижинский завод детского питания", в продукции которого специалисты обнаружили массовые доли нитратов и белка, ООО "Гомельский белково-жировой завод" из-за выявления энтеропатогенных типов кишечных палочек в мясокостной муке и КПУП Форелевое хозяйство "Лохва" из-за выявления листерий в рыбе.