Сечин удовлетворен ростом цен на нефть Brent до $70-80 за баррель

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роснефть" удовлетворена ростом цен на нефть до комфортного уровня в 70-80 долларов за баррель сорта Brent, сообщил глава компании Игорь Сечин по итогам встречи с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии, председателем совета директоров Saudi Aramco Халидом Аль-Фалихом.

"Российско-саудовские отношения получили мощный импульс после визита его величества короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в октябре 2017 года. За последние полтора года Россия, Саудовская Аравия и другие производители совместными усилиями восстановили равновесие на рынке, сократив добычу нефти. Наибольший вклад внесли Саудовская Аравия и Россия. Рост цен до комфортного уровня 70-80 долларов за баррель нефти сорта Brent – результат, которым мы полностью удовлетворены", — приводятся слова Сечина в пресс-релизе "Роснефти".

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