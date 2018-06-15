Цены на бензин на неделе резко замедлили рост

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Цены на бензин и дизтопливо в среднем по России на неделе с 5 по 9 июня резко замедлили свой рост, увеличившись на 0,1% против роста на 1,2-1,4% в предыдущую неделю, свидетельствуют данные Росстата.

"Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства. На неделе с 29 мая по 4 июня цены на бензин росли на 1,4%, на дизельное топливо — на 1,2%.

Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В ходе "прямой линии" президента Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.