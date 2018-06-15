"Роснефть" и Эр-Рияд обсуждают возможность своповых поставок нефти

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роснефть" и Саудовская Аравия прорабатывают возможность своповых поставок тяжелых сортов нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а также кросс-поставки нефтепродуктов, говорится в сообщении российской компании.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин провел рабочую встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии, председателем совета директоров Saudi Aramco Халидом Аль-Фалихом, уточняется в материале.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области нефтесервисных услуг, нефтехимии и международного трейдинга. В частности, между НК "Роснефть" и Саудовской Аравией прорабатывается возможность организации своповых поставок тяжелых сортов нефти на нефтеперерабатывающие заводы, а также кросс-поставки нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Сечин и аль-Фалих оценили общую ситуацию на глобальном нефтяном рынке.