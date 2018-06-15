"Дыра" в капитале костромского "Конфидэнс банка" составила 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов костромского "Конфидэнс банка", лишившегося лицензии в апреле, составила 1,3 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Банк России отозвал лицензию у "Конфидэнс банка" с 13 апреля. По данным регулятора, проблемы у банка возникли, в частности, из-за использования им рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника банка.

Регулятор оценивает активы кредитной организации в 3,188 миллиарда рублей, обязательства — в 4,516 миллиарда рублей.

В конце апреля АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка составят около 4,1 миллиарда рублей, их осуществит Сбербанк. Страховое возмещение будет выплачиваться в пяти регионах, в том числе в Костромской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,9 миллиарда рублей могут обратиться порядка 7,6 тысячи вкладчиков.

Согласно данным ЦБ, ключевым акционером банка (88,25% доля) является гендиректор торговой группы "Высшая Лига" Евгений Трепов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Конфидэнс банк" на 1 апреля занимал 271-е место в банковской системе РФ.