Набиуллина объяснила, почему ЦБ пока не может перейти к нейтральной ДКП

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России пока не может перейти в полной мере к нейтральной денежно-кредитной политике, реализовавшиеся инфляционные риски заставляют сохранять небольшую жесткость ДКП, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся 1-2 шага по ключевой ставке, которые позволили бы нам в полной мере перейти к нейтральным денежно-кредитным условиям. Реализовавшиеся инфляционные риски заставляют нас на данный момент сохранять пусть небольшую, но жесткость денежно-кредитной политики. Пока, по нашим оценкам, этого будет достаточно, чтобы ограничить вторичные проинфляционные эффекты запланированных налоговых решений", — отметила Набиуллина.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.