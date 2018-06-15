МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пятнадцать основных инвестпроектов Владимирской области получили в 2017 году налоговые льготы на сумму свыше 500 миллионов рублей, при этом налоги, поступившие от этих предприятий в бюджеты разных уровней, составили 1,718 миллиарда рублей, из них 948 миллионов рублей пополнили консолидированный бюджет области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Реализацию мер господдержки инвестиционной деятельности во Владимирской области в 2017 году обсудили на заседании комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малого и среднему бизнесу владимирского Заксобрания.

"Речь, в частности, шла об эффективности налоговых льгот, предоставляемых инвесторам. В 2017 году их получили 15 организаций области на общую сумму 501миллион 351 тысяча рублей, из которых более 184 миллионов — в форме льгот по налогу на прибыль и свыше 317 миллионов — по налогу на имущество", — рассказали в пресс-службе.

По словам председателя Заксобрания Владимира Киселёва, опыт показал социально-экономическую целесообразность поддержки владимирских инвесторов.

"Мы посчитали, что на каждый рубль предоставленных инвесторам льгот сегодня приходится два рубля налоговых поступлений от них. То есть налоги платят те инвесторы, срок поддержки которых закончился. Таким образом, сегодня мы даем льготы, а через 5-10 лет бюджет получит дополнительные доходы. Так же, как сейчас мы получаем их от тех льгот, что предоставляли 5-10 лет назад", — цитирует Киселева пресс-служба Заксобрания.

По его данным, суммарный объем инвестиций в экономику региона составил в минувшем году 29 миллиардов 81 миллион рублей.

"То есть на каждый рубль льгот в среднем приходится 19 рублей инвестиций. Кроме того, за год предприятия, получающие льготы, создали у себя 314 новых рабочих мест, всего же на них занято 3261 человек. Следует отметить, что средняя зарплата сотрудников этих предприятий на 33% выше средней по области и составляет более 41 тысячи рублей", — подчеркнул Киселев.