МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пятнадцать основных инвестпроектов Владимирской области получили в 2017 году налоговые льготы на сумму свыше 500 миллионов рублей, при этом налоги, поступившие от этих предприятий в бюджеты разных уровней, составили 1,718 миллиарда рублей, из них 948 миллионов рублей пополнили консолидированный бюджет области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Реализацию мер господдержки инвестиционной деятельности во Владимирской области в 2017 году обсудили на заседании комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малого и среднему бизнесу владимирского Заксобрания.
"Речь, в частности, шла об эффективности налоговых льгот, предоставляемых инвесторам. В 2017 году их получили 15 организаций области на общую сумму 501миллион 351 тысяча рублей, из которых более 184 миллионов — в форме льгот по налогу на прибыль и свыше 317 миллионов — по налогу на имущество", — рассказали в пресс-службе.
По словам председателя Заксобрания Владимира Киселёва, опыт показал социально-экономическую целесообразность поддержки владимирских инвесторов.
По его данным, суммарный объем инвестиций в экономику региона составил в минувшем году 29 миллиардов 81 миллион рублей.
"То есть на каждый рубль льгот в среднем приходится 19 рублей инвестиций. Кроме того, за год предприятия, получающие льготы, создали у себя 314 новых рабочих мест, всего же на них занято 3261 человек. Следует отметить, что средняя зарплата сотрудников этих предприятий на 33% выше средней по области и составляет более 41 тысячи рублей", — подчеркнул Киселев.