Профицит бюджета Владимирской области за 2017 год составил 881,5 млн рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Доходы Владимирской области за 2017 год превысили расходы на 881,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания региона по итогам публичных слушаний по исполнению бюджета прошлого года.

В слушаниях, помимо депутатов, приняли участие представители всех уровней власти региона, в том числе вице-губернатор Вячеслав Кузин, члены общественных организаций, Счетной палаты, Молодежной думы при Заксобрании, а также рядовые граждане.

"Очень важно, когда жители понимают, на что тратятся бюджетные деньги, потому что все платят налоги. Бюджет прошлого года исполнен без дефицита: по доходам — в сумме свыше 52 миллиардов рублей (это 103,4 % к плану), по расходам — в сумме более 51 миллиарда (98,4 %). Профицит в сумме 881,5 миллиона рублей появился из-за перевыполнения плана по сбору налоговых доходов. Это говорит о том, что экономика в регионе достаточно устойчива, наблюдается ее рост, а значит, и рост налоговых поступлений в областной бюджет", — цитирует пресс-служба председателя регионального Заксобрания Владимира Киселёва.

По его словам, в первую очередь бюджетные средства идут на поддержку экономики.

"Мы понимаем, что от развития экономики — промышленности, сельского хозяйства, других отраслей, зависит и работа социальной сферы. Именно на развитие этих отраслей денежные средства направляются в первую очередь. Плюс дорожное строительство, поддержка ЖКХ и социальные проекты. Публичные слушания — это возможность дать отчет по каждому пункту расходов и доходов, и мы стремимся к тому, чтобы участие в них принимало как можно больше заинтересованных граждан", — пояснил Киселев.