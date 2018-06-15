Профицит бюджета Владимирской области за 2017 год составил 881,5 млн рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Доходы Владимирской области за 2017 год превысили расходы на 881,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания региона по итогам публичных слушаний по исполнению бюджета прошлого года.
"Очень важно, когда жители понимают, на что тратятся бюджетные деньги, потому что все платят налоги. Бюджет прошлого года исполнен без дефицита: по доходам — в сумме свыше 52 миллиардов рублей (это 103,4 % к плану), по расходам — в сумме более 51 миллиарда (98,4 %). Профицит в сумме 881,5 миллиона рублей появился из-за перевыполнения плана по сбору налоговых доходов. Это говорит о том, что экономика в регионе достаточно устойчива, наблюдается ее рост, а значит, и рост налоговых поступлений в областной бюджет", — цитирует пресс-служба председателя регионального Заксобрания Владимира Киселёва.
По его словам, в первую очередь бюджетные средства идут на поддержку экономики.
"Мы понимаем, что от развития экономики — промышленности, сельского хозяйства, других отраслей, зависит и работа социальной сферы. Именно на развитие этих отраслей денежные средства направляются в первую очередь. Плюс дорожное строительство, поддержка ЖКХ и социальные проекты. Публичные слушания — это возможность дать отчет по каждому пункту расходов и доходов, и мы стремимся к тому, чтобы участие в них принимало как можно больше заинтересованных граждан", — пояснил Киселев.