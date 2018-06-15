Более трех тысяч аграриев приедут в Липецк на Всероссийский день поля

ЛИПЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Более трех тысяч аграриев и гостей со всей России примут участие во Всероссийском Дне поля, который пройдет 5-7 июля в Липецкой области, сообщает пресс-служба региона.

День поля — традиционное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года. Это всероссийская площадка по обмену опытом среди аграриев, где проводятся выставки прорывных сельскохозяйственных технологий, демонстрация инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин.

"С каждым годом Всероссийский день поля все больше закрепляет за собой статус одной из крупнейших в России выставочных площадок передовых технологий в сельском хозяйстве, растет число участников мероприятия, экспозиций. Так, в прошлом году появился новый раздел "Робототехника". В этом году ожидается более трех тысяч гостей из разных уголков страны", — говорится в сообщении пресс-службы.

Участники Дня поля обсудят задачи эффективного развития агропромышленного комплекса, освоения новых технологий в растениеводстве. Сельхозпроизводители смогут также получить консультационную помощь по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования, химических удобрений и семян.

"Рассчитываю, что лучшие специалисты аграрной сферы — и ученые, и практики — совместно выработают пакет предложений по развитию отрасли. Задача — видеть тенденции завтрашнего дня и следовать им", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

Другие новости региона читайте здесь >>