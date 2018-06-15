МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров по процентной политике принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте по 0,25 процентного пункта, а в апреле взял паузу.

В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. При этом в марте банк дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении.

По данным Росстата, инфляция в России в мае в месячном выражении осталась на уровне апреля — 0,4%, годовая — также сохранилась на отметке 2,4%.

Ключевая ставка

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Банк России ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это было сделано в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности.

На протяжении пятнадцати лет ставка менялась. Два года назад она составляла 11 процентов годовых. К сентябрю 2016 года снизилась на процент, а год назад составляла 9,75 процента.

Сейчас наблюдается тенденция к снижению.

Мнение экспертов

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков указывали, что рекордно низкая инфляция говорит в пользу снижения ключевой ставки, однако причин для ее сохранения на прежнем уровне в 7,25% гораздо больше.

Высокие инфляционные ожидания, подогреваемые ценами на топливо, рост реальных зарплат, ускорение кредитования физлиц и ряд глобальных факторов, по их ожиданиям, могли склонить ЦБ к тому, чтобы оставить ее прежней.

В мае первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что есть факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор пока может обойтись без повышения ключевой ставки. При этом она предупредила о "возможном более медленном смягчении политики".