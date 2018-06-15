Спрос на кровати с подъемным механизмом на российском рынке растет

Кровати с подъемным механизмом демонстрируют растущий спрос на российском рынке уже несколько лет, особенно в столичном регионе и мегаполисах, отмечают сотрудники интернет-магазина спальной мебели Krovat.ru. Эксперты торговой платформы уверены, что вместе с появлением моделей, рассчитанных на региональные рынки, популярность кроватей повышенной функциональности возрастет в обозримом будущем еще больше.

Первый косвенный фактор, влияющий на потребительский спрос на подобные модели кроватей, заключается в строительстве новых объектов недвижимости с квартирами небольшой площади, в том числе, квартир-студий.

Владельцы жилых помещений с жилой площадью до 20 квадратных метров не хотят тратить ценное пространство на установку отдельных бельевых шкафов, сразу выбирая кровать с нишами для хранения габаритных одеял, подушек, покрывал, даже верхней одежды и обуви. Таким образом, дополнительно удается разгрузить уже имеющиеся полки, ящики и антресоли, переложив вещи сезонного использования в кровать с подъемным механизмом. В отличие от кроватей с выдвижными ящиками, подъемный механизм не требует наличия свободного пространства для работы и дает возможность установить кровать в любом месте комнаты.

Следуя примеру владельцев студий, сэкономить место в спальне стремятся владельцы и более просторных квартир. Один раз переплатив за механизм подъема, потребитель получает возможность реально повысить комфорт своего быта, а значит, жизни в целом. Кровать с механизмом — это модель с опцией "все включено". Приобретая такую кровать, не надо дополнительно искать основание для матраса, рассчитанное на подходящий вес.

В Krovat.ru уверены, что на количество продаж также повлиял ассортимент доступных моделей именно этой группы. Это и обилие дизайнерских решений, и самые разные варианты изголовья, разные ткани для обивки и декоративные элементы. Тот факт, что из-за конструктивных особенностей кровать с подъемным механизмом почти всегда плотно прилегает к полу по всему периметру, также не остался незамеченным потенциальными покупателями — такая мебель подходит любителям чистого пола в спальне, которые не хотят тратить время на уборку под кроватью.

Узнать больше о современных моделях кроватей с подъемным механизмом от российских фабрик вы можете на сайте магазина "Кровать".

ИП Левин Кирилл Владимирович, ОГРНИП: 317774600188815, г. Москва, Кутузовский проспект, 15, 14

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