Пакистан и Индия изучают проект газопровода из Ирана, заявили в "Газпроме"

С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Пакистан и Индия рассматривают проект строительства газопровода из Ирана в Индию, но решение ещё не принято, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на пресс-конференции в пятницу.

"В соответствии с меморандумом, который подписан с иранской нефтяной компанией, действительно, мы рассматриваем свое участие в четырех месторождениях (в Иране — ред.)… Соответственно, мы смотрим маршруты поставки газа с этих месторождений, один из маршрутов является то, о чем вы упомянули, — Иран-Пакистан-Индия. На сегодняшний день у нас подписан меморандум с иранской стороной (с министерством Ирана по поддержке этого проекта). С пакистанской стороной пока этот документ не подписан, он находится на сегодняшний день на рассмотрении у пакистанской стороны, такая же ситуация у нас и по Индии", — сказал Маркелов.

По его словам, стороны пока не приступали к разработке и обоснованию инвестиций. "Пока мы не приступили к этой работе", — сказал он.

В ноябре "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) для проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.

В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике Иран — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что российская компания представит свои предложения по разработке месторождений Farzad, North Pars и Kish в первом квартале 2018 года.