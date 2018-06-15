Пакистан и Индия изучают проект газопровода из Ирана, заявили в "Газпроме"

С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Пакистан и Индия рассматривают проект строительства газопровода из Ирана в Индию, но решение ещё не принято, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, стороны пока не приступали к разработке и обоснованию инвестиций. "Пока мы не приступили к этой работе", — сказал он.
В ноябре "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) для проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.
В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике Иран — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что российская компания представит свои предложения по разработке месторождений Farzad, North Pars и Kish в первом квартале 2018 года.